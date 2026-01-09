Nonostante i quasi 500 milioni spesi in un anno, il City non ha vinto alcun trofeo

L'ultimo della lista è Semenyo, acquistato dal Bournemouth per 73,7 milioni di euro. Nonostante le spese folli, 0 trofei nel 2025 e attualmente a - 6 dall'Arsenal

Negli ultimi dodici mesi il Manchester City ha rivoluzionato la propria rosa con investimenti record, sfiorando i 500 milioni di euro. Nonostante le spese folli per rinforzare la squadra, però, i Citizens sono rimasti a mani vuote, senza conquistare alcun trofeo. ne parla Footmercato.

City a secco nonostante le spese folli: i dettagli

Si legge su Footmercato:

A gennaio 2025, il Manchester City decise di investire massicciamente per interrompere la terribile serie di risultati negativi (una sola vittoria tra il 30 ottobre e il 21 dicembre 2024).

Così, a partire dal mercato invernale 2025, il Manchester City ha speso senza limiti. 218 milioni di euro furono investiti per acquistare, tra gli altri, Marmoush, Khusanov e Nico Gonzalez. Pep Guardiola, che si lamentava di avere una rosa talvolta troppo corta, poteva così invertire la tendenza e ripartire su basi solide per concludere la stagione.

Semenyo, il tocco finale

La trasformazione è proseguita quest’estate, con l’arrivo di diversi titolari di peso, come Donnarumma, Reijnders e Cherki, oltre ad altri elementi come Trafford, Aït-Nouri o la giovane promessa Nypan. Il Manchester City non è ancora tornato il rullo compressore di un tempo, ma guida il gruppo degli inseguitori dietro l’Arsenal.

E spera di giocarsi il titolo fino alla fine, aggiungendo un nuovo elemento durante il mercato invernale 2026: Antoine Semenyo, l’ala ghanese (arriva dal Bournemouth, ndr) Per questo il City ha speso leggermente più della clausola rescissoria del giocatore, fissata a 70 milioni di euro, ossia 73,7 milioni di euro, come vi avevamo spiegato ieri. In totale, nell’arco di un anno, il Manchester City ha speso quasi 500 milioni di euro sul mercato dei trasferimenti (498,5 M€).

Gennaio 2025 – 218 M€

Abdukodir Khusanov – Lens, 40 M€

Vitor Reis – Palmeiras, 37 M€

Omar Marmoush – Eintracht Frankfurt, 75 M€

Nico Gonzalez – Porto, 60 M€

Christian McFarlane – New York City, prezzo non rivelato

Juma Bah – Real Valladolid, 6 M€

Estate 2025 – 206,8 M€

Tijjani Reijnders – AC Milan, 54,9 M€

Rayan Aït-Nouri – Wolves, 36,8 M€

Marcus Bettinelli – Chelsea, 2,4 M€

Rayan Cherki – Lione, 36,5 M€

Sverre Nypan – Rosenborg, 15 M€

James Trafford – Burnley, 31,2 M€

Gianluigi Donnarumma – PSG, 30 M€

Gennaio 2026 – 73,7 M€