Addio al cerchio del Chelsea: il rituale che intrappolava arbitri e infastidiva avversari è terminato
L’arbitro Paul Tierney nella partita contro il Newcastle è rimasto intrappolato nel gruppo di giocatori, fissando la telecamera mentre veniva circondato. Scene del genere non si ripeteranno più.
Il Chelsea mette fine a un’abitudine diventata virale: il cerchio a centrocampo prima delle partite. L’ultimo episodio contro il Newcastle è diventato memorabile perché l’arbitro Paul Tierney è rimasto intrappolato nel gruppo di giocatori, fissando la telecamera mentre veniva inglobato.
Image lunaire en #PL 🏴 😳
L’arbitre Paul Tierney se retrouve au milieu des joueurs de Chelsea, en pleine accolade collective, juste avant le coup d’envoi face à Newcastle United ⚽ 😆 pic.twitter.com/F0tbVTM6Qa
— CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 14, 2026
Il rituale, nato per creare compattezza, aveva finito per infastidire avversari e creare distrazioni inutili. Secondo il Daily Mail, il club ha deciso di abbandonarlo: niente più abbracci al centro del campo, anche se i giocatori potrebbero inventare versioni più sobrie, senza “prigionieri” al centro del cerchio.
The referee stands amidst Chelsea players
forming a circle around him and talking in his presence
Cole Palmer hugs him..
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— Saeed ALHejaili (@saeed3373) March 14, 2026
Nonostante la decisione del Chelsea, il cerchio rimarrà comunque nella memoria dei tifosi come uno dei momenti più bizzarri della Premier League recente. La scena di Tierney intrappolato ha fatto il giro del web, trasformando un semplice gesto di squadra in un piccolo fenomeno virale.
Alcuni giocatori, però, non sembrano voler rinunciare completamente al rituale: è probabile che si vedano versioni più discrete nella propria metà campo, con la squadra unita ma senza creare “trappole” per arbitri o avversari. Dopotutto, un po’ di spettacolo non guasta mai, purché resti sicuro e rispettoso