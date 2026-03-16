Abodi usa il politichese sul premio a Bastoni: “Rispetto la decisione ma c’è stata qualche distrazione”. Che vuol dire?

La scelta della Regione Lombardia di assegnare a Bastoni il premio Rosa Camuna. Poi fa esercizio d'ipocrisia: "Bastoni ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato"

Abodi usa il politichese sul premio della Regione Lombardia a Bastoni: “Rispetto la decisione ma c’è stata qualche distrazione”

Non si mai spenta l’attenzione sul caso Bastoni. Dopo la simulazione, ammessa dallo stesso difensore dell’Inter contro la Juventus, si continua a discutere sull’episodio e sul calcio italiano. Ha fatto molto discutere anche la scelta della Regione Lombardia di premiare il simulatore.

Sul tema si è espresso anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani, a margine dell’inaugurazione di un parco giochi a Cologno Monzese. Sulla scelta della Regione Lombardia di assegnare a Bastoni il premio Rosa Camuna: “Rispetto la decisione ma c’è stata qualche distrazione” ha detto a Sport Mediaset. Che vuol dire?

Poi sull’eventuale convocazione in Nazionale: “Io credo che si viene convocati non soltanto per le qualità tecniche ma anche per le qualità comportamentali. Bastoni ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato”.

Quindi prosegue Abodi, commentando anche i fischi degli stadi di Serie A ai danni proprio di Bastoni, dopo l’episodio succitato: “Non faccio il maestro di cerimonia e ognuno fa quanto ritiene opportuno, ma credo che il rispetto sia un fattore supremo e questo si manifesti nei comportamenti dei protagonisti e in quelli di chi da loro prende esempio. Il pubblico è parte del protagonismo sportivo, a certi livelli si gioca per il pubblico e non per se stessi. Ci sono diritti, contrattualmente sanciti, ma anche dei doveri. Reciproci”.