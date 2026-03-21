A Wimbledon arriva il Var: sarà introdotto un sistema di revisione video

Il Times: "Gli arbitri potranno essere chiamati a rivedere possibili doppi rimbalzi, se la racchetta o il giocatore abbiano toccato la rete. Ai giocatori sarà permesso un numero illimitato di richieste di revisione"

Dopo aver conquistato e profondamente cambiato il calcio, presto la tecnologia potrebbe prendersi anche Wimbledon. Il punto del Times.

Il Var arriva a Wimbledon?

Riporta il Times:

Un anno dopo aver eliminato i giudici di linea a favore di un sistema completamente automatizzato di chiamata delle linee, l’All England Club introdurrà quest’anno ai Championships un sistema di revisione video per la prima volta.

Il sistema, già in uso agli Australian Open, agli Us Open e negli eventi Atp/Wta 1000, sarà disponibile su sei campi principali e permetterà ai giocatori di richiedere la revisione di decisioni specifiche prese dal giudice di sedia. Tramite uno schermo sul loro seggio, gli arbitri potranno essere chiamati a rivedere possibili doppi rimbalzi, se la racchetta o il giocatore abbiano toccato la rete, o chiamate di intralcio.

Ai giocatori sarà permesso un numero illimitato di richieste di revisione, con la tecnologia disponibile su Centre Court e No.1 Court per tutta la durata del torneo. Sarà inoltre presente su No.2 Court, No.3 Court, Court 12 e Court 18 fino al termine delle partite di singolare su quei campi.