Le Atp Finals passano a Mediaset? Sarebbe un altro schiaffo per mamma Rai
Lo scrive il Corsera. Mediaset avrebbe presentato un'offerta irrinunciabile ad Atp Media.
Non è un bel periodo per la Rai. Oltre alle polemiche per l’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale da parte del direttore di Raisport Paolo Petrecca, starebbe per abbattersi su Viale Mazzini una notizia dagli effetti non proprio piacevoli. Mediaset sta provando a sottrarre alla Rai i diritti tv delle Atp Finals che si svolgono a Torino (e forse in futuro a Milano).
Ne scrive il Corriere della Sera con Gaia Piccardi:
Cambiare campo, nel tennis, è lecito. Anzi, trattandosi dello sport che si gioca sulle quattro superfici, è doveroso. E così i diritti di trasmissione in chiaro del torneo più ricco, quelle Atp Finals che la Federtennis ha portato in Italia nel 2021 con il determinante contributo (economico) del governo, starebbero per passare dalla tv pubblica a quella privata. Dalla Rai, cioè, a Mediaset, che avrebbe fatto un’offerta irrinunciabile a Atp Media, la società che li detiene. (…) Un colpaccio, insomma, assicurarsi la possibilità di trasmettere in chiaro il torneo più amato dagli italiani, destinato a rimanere nei confini — nella culla di Torino o all’arrembaggio della Milano da bere — fino al 2030. Amato dai tifosi e dal governo, che allunga le mani sulla gestione degli introiti. Ma questo è un altro campo (minato) ancora.