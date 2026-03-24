Lo scoop di Rmc: "Invece di esaminare il ginocchio sinistro, hanno esaminato il destro. Mbappé poteva farsi molto male. Il club ha licenziato lo staff medico, questo è il motivo e non i tanti infortuni"

A Mbappé al Real Madrid hanno curato il ginocchio sbagliato. Sembra una notizia da “Oggi le comiche” eppure è tutto vero. La notizia è stata data Rmc Sport e confermata da Radio Cope. Mbappé è infuriato col club che nel frattempo ha licenziato lo staff medico.

Scrive Rmc Sport:

Radio Cope conferma le informazioni rivelate da Daniel Riolo su Rmc a proposito di un errore grossolano da parte del Real Madrid nella diagnosi iniziale dell’infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé. Un clamoroso errore.

Il giornalista ha rivelato che in Francia Kylian Mbappé si è rivolto a uno dei principali specialisti del ginocchio in Francia: Bertrand Sonnery-Cottet.

Allo stesso tempo . ha proseguito Rmc Sport – , sappiamo che c’è stata una diagnosi errata fatta a Madrid.

“Mbappé era arrabbiato”, ha spiegato Daniel Riolo lunedì. “Lo specialista francese ha notato che a Madrid avevamo lavorato male.”

Secondo Riolo, il Madrid ha immediatamente licenziato lo staff medico. Di per sé, è abbastanza folle che un club come il Real abbia licenziato il suo staff medico a gennaio, penso. Ci è stato detto che era perché c’erano molti infortunati. Io posso dire invece che la motivazione è un’altra: la diagnosi fatta sul ginocchio di Mbappé è stata talmente catastrofica cda indurre al licenziamento.

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Ed eccoci al punto:

“Invece di esaminare il ginocchio sinistro di Mbappé, hanno esaminato il ginocchio destro”. Mbappé ha poi chiamato Bertrand Sonnery-Cottet e lui ha confermato che lo staff medico merengue aveva fatto “un cattivo lavoro” e ha proposto un protocollo di rafforzamento muscolare che gli ha permesso di evitare un’operazione e recuperare.

“Il Real Madrid, nella sua diagnosi iniziale, ha sbagliato ginocchio. Invece di esaminare il ginocchio sinistro di Mbappé, hanno esaminato il ginocchio destro”, ha detto il giornalista spagnolo Miguel Angel Diaz di Radio Cope.

Marca riprende ancora Riolo:

“Poteva finire peggio. Perché Kylian ha trascorso tempo senza sapere cosa aveva, giocando partite… Avrebbe potuto rompersi il ginocchio. (…) Il fallimento è stato enorme, hanno esaminato l’altro ginocchio. Pensi che stia dicendo qualcosa di stupido? Ecco cos’è successo. Capirai che se stai giocando con un infortunio e non lo sai, puoi farti molto male…”, conclude Riolo.

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