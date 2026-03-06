A fidarsi degli arbitri è rimasto solo Longo del Bari: “Insigne poteva evitare di mettere pressioni, ho grande fiducia in loro”

Il tecnico ha criticato le parole di Insigne nei confronti della classe arbitrale: "Poteva evitare certe dichiarazioni, il risultato è figlio di ciò che fanno le squadre a livello calcistico".

Il tecnico del Bari Moreno Longo ha tenuto la conferenza stampa per il match di Serie B che si disputerà domenica contro il Pescara. L’allenatore si è soffermato sulle accuse di Lorenzo Insigne rivolte all’arbitraggio nella sfida contro il Frosinone terminata 2-2 per il club abruzzese.

L’ex Napoli aveva dichiarato:

“Sul rigore non possiamo subire queste ingiustizie. Abbiamo visto il replay, Altare tocca la palla. Il suo braccio è sulla schiena perché perde l’equilibrio. Non è la prima volta che subiamo queste ingiustizie, meritiamo più rispetto e parlo anche a nome della società“.

In merito alle parole di Insigne, Longo ha spiegato:

“Poteva evitare certe dichiarazioni proprio perché è un partita già ricca di un significato speciale, poteva evitare di mettere pressione alla classe arbitrale. Noi dobbiamo pensare che il risultato sia figlio di ciò che fanno le squadre a livello calcistico. Quindi abbiamo grande fiducia nella squadra arbitrale“.