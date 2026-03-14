A Dazn la telecronaca della rabbia Inter: ancora non si sa se Chivu parlerà
Da Dazn: "Chivu non si dava pace. Dietro il tunnel, dove ogni tanto i giocatori sbirciano il campo, si percepiva chiaramente la rabbia dell’Inter".
Non è chiaro se Cristian Chivu interverrà nel post partita di Inter-Atalanta. La tensione è alta e i nervi a fior di pelle (il fantasma di Inzaghi si fa sentire?), lo scopriremo solo alla fine: si tratta comunque di un pareggio.
Ecco le parole degli inviati Dazn:
“Dietro il tunnel, dove ogni tanto i giocatori sbirciano il campo, si percepiva chiaramente la rabbia dell’Inter: un senso di ingiustizia per quanto accaduto stasera e, probabilmente, anche settimana scorsa, legato al rigore non concesso contro il Milan. Chivu stesso non si dava pace. Andrea, la percezione del momento amplifica inevitabilmente le emozioni: domani il Milan avrà una grande occasione per riaprire il campionato.
Parlando di classifica, vincendo all’Olimpico il Milan potrebbe portarsi a -4 o addirittura -5, rendendo decisive le prossime sfide per entrambe le squadre. L’Inter affronterà Fiorentina, Roma, Como e Cagliari, ritrovando Lautaro Martinez contro la Fiorentina. Il Milan invece giocherà contro Lazio, Torino, Napoli, Udinese e Verona.
Il calendario è complicato per tutti, ma ciò che può fare la differenza è l’atteggiamento psicologico: la frustrazione dell’Inter per gli episodi arbitrali potrebbe contrapporsi all’inerzia positiva del Milan”