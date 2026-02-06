Trump ha sospeso i finanziamenti alla Wada (l’agenzia antidoping) perché accusata di essere filo-cinese

Donald Trump, per legge, ha sospeso il finanziamento annuale di 3,6 milioni di dollari (poco più di 3 milioni di euro) all’Agenzia mondiale antidoping (Wada).

L’Equipe riporta:

Il loro rapporto, che non era già buono, sta prendendo una svolta peggiore. Gli Stati Uniti hanno sospeso il loro pagamento annuale alla Wada, a seguito di una disposizione incorporata nella legge finanziaria firmata martedì 3 febbraio dal presidente Donald Trump. Questa decisione rimarrà in vigore fino a quando la Wada non avrà adottato misure per rispondere alle accuse americane di essere soggetta all’influenza cinese. La nuova legge prevede che qualsiasi piano statunitense di finanziamento debba includere i risultati di un audit condotto da esperti antidoping esterni e da revisori indipendenti esperti, che dimostri che l’agenzia e i suoi dirigenti agiscono in conformità con i loro obblighi.

Le minacce e le azioni statunitensi nei confronti della Wada non sono tuttavia recenti. La controversia risale infatti all’amministrazione Biden, che già dal 2024 desiderava aumentare la trasparenza e la responsabilità dell’agenzia antidoping. Questo contenzioso era seguito alla rivelazione che ventitré nuotatori cinesi erano risultati positivi a una sostanza vietata nel 2021, ma non erano stati sanzionati, poiché la Wada aveva accettato la spiegazione delle autorità cinesi, secondo cui gli atleti avevano consumato alimenti contaminati.

Il finanziamento statunitense era il principale contributo al bilancio annuale della Wada, che ammonta a un totale di 56 milioni di dollari (circa 47 milioni di euro). I responsabili dell’agenzia hanno inoltre dichiarato che l’organizzazione non sarà costretta a modificare le proprie regole di governance, anche se la perdita di questi 3,6 milioni di dollari ha naturalmente portato a un riesame di alcuni programmi.