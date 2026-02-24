Tra sponsor già in fuga e calo dei ricavi: la retrocessione del Tottenham sarebbe un disastro

Il Tottenham ha 29 punti ed è a soli 4 punti dal terzultimo posto in Premier: un’ipotetica retrocessione avrebbe un effetto devastante. Il Telegraph ha individuato diverse aree già influenzate o che potrebbero esserlo dalla possibile retrocessione degli Spurs.

Tottenham in Championship? Una catastrofe

Scrive il Telegraph:

Quarta spesa netta più alta della lega

L’ironia della situazione degli Spurs è che, lungi dall’essere dovuta ai proprietari che mettono soldi in tasca propria, deriva da cinque stagioni consecutive di pesanti perdite, che tra il 2019 e il 2024 hanno totalizzato 307,2 milioni di sterline, minacciando di annullare il profitto accumulato dal club dall’inizio della Premier League. Gran parte di queste perdite derivava dalla costruzione dello stadio Tottenham Hotspur da 1 miliardo di sterline.

Ma, secondo transfermarkt.co.uk, la spesa netta per i trasferimenti degli Spurs nello stesso periodo è stata di circa 470 milioni di sterline, superiore a quella del Manchester City e seconda solo a Chelsea, Manchester United e Arsenal. Nell’ultima stagione e mezza, la loro spesa netta sul mercato è stata la più alta tra tutti i club inglesi, intorno ai 270 milioni di sterline.

Retrocessione significherebbe calo record di ricavi

Una retrocessione comporterebbe la più grande perdita di ricavi nella storia della Premier League, oltre a un crollo senza precedenti del valore del club. L’anno scorso, il Tottenham era nono nella classifica Forbes dei club più preziosi, a 3,3 miliardi di dollari (£2,4 miliardi).

La retrocessione significherebbe una perdita garantita di oltre 100 milioni di sterline di premi della Premier League.

Incertezza sugli sponsor già pesante

Un importante sponsor ha già annunciato la non volontà di rinnovare oltre questa estate. La perdita di stelle come Harry Kane e Son Heung-min e la mancanza di un allenatore di grande richiamo complicano la situazione. Alcuni contratti prevedono bonus legati alla qualificazione europea o clausole in caso di retrocessione.

Il contratto tecnico con Nike dura fino al 2033, circa 30 milioni all’anno, mentre lo sponsor principale Aia garantisce circa 40 milioni annui, che scenderanno a 10-15 milioni se retrocessione ci sarà, perché il logo apparirà solo sulle divise di allenamento.

Il paracadute dello stadio

Gli Spurs sono relativamente protetti grazie allo stadio che ospita anche football americano, boxe e grandi eventi musicali, generando un reddito commerciale a otto cifre annue. La retrocessione significherebbe comunque un calo di presenze e ricavi, nonostante restino quattro partite casalinghe in più.

Nonostante tutto, la qualificazione agli ottavi di Champions League ha tenuto vive le speranze di un successo improbabile, che una prima retrocessione in quasi 50 anni renderebbe paradossalmente ancora più leggendario.