Al suo posto, in conferenza Locatelli. La motivazione ufficiale è l'impegno di Champions di martedì (parlerà di nuovo lunedì). Conte ha cominciato così, poi l'ha eliminata la conferenza della vigilia

Spalletti sposa il metodo di Conte e non parlerà alla vigilia di Inter-Juventus.

Gli allenatori non vogliono parlare più. Il che – diciamolo – in sé non ci sembra un segnale così negativo. Prendiamo atto che due indizi fanno quasi una prova (ne manca ancora uno, seguendo la dottrina Agatha Christie). Domani non ci sarà Luciano Spalletti nella consueta conferenza della vigilia di Inter-Juventus. Al suo posto parlerà il capitano Locatelli. Dalla Juventus fanno sapere che d’ora in poi, quando ci saranno impegni settimanali (martedì prossimo la Juventus giocherà in Champions in casa del Galatasaray), non sarà il tecnico a parlare ma un calciatore. Si comincia con Locatelli. Ricordiamo che in Champions se l’allenatore non va in conferenza stampa, il club è tenuto a pagare una multa salata. Quindi alla vigilia di Champions parlano tutti.

Ci pare che la Juventus si metta quindi nel solco del Napoli. Conte ha cominciato saltando le conferenze in prossimità di un incontro settimanale. Poi ci ha preso gusto e di fatto l’ha eliminata. Il tecnico del Napoli non parla più alla vigilia degli incontri di campionato. Parla pochi minuti in tv prima dell’incontro di campionato e poi il consueto post-partita.

Chissà se altri allenatori si accoderanno.