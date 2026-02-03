Sono Rocky e Rambo le fonti d’ispirazione di Alcaraz, è il linguaggio della fame

“Salta, Carlitos, salta!”. “Ricordatelo, come a Hanoi [Vietnam]!”. “Lanciati dalle montagne!”. Quando entra alla Caja Mágica di Madrid, il murciano ascolta sempre — come omaggio dell’organizzazione — il pugilistico Eye of the Tiger. Il tema che accompagnò la preparazione di Rocky Balboa, con Sylvester Stallone ancora una volta come fonte d’ispirazione. È il retroscena che racconta El Paìs alle prese con il giorno dopo il trionfo di Carlos Alcaraz a Melbourne.

“Racconta un membro dello staff del tennista che, per caricarsi, Alcaraz fantastica anche sulla saga di Rambo. In particolare sulla caduta nel vuoto dell’ex berretto verde su una fitta distesa di alberi in Rambo – First Blood. “Sono un toro! Sono un toro!”, urlava quattro anni fa nella sua versione più ardente, con la giugulare gonfia e sovraeccitato quando i match si facevano più duri man mano che avanzava a New York. “Dai, forza, parlati!”, gli consigliava domenica il suo tecnico, Samuel López, mentre il protagonista sottolinea che “il linguaggio è molto, molto potente”. Lo è, e Alcaraz, più contenuto rispetto a quel ragazzino che caricava a testa bassa allo Us Open del 2022, trasmette un messaggio costante di fame. Tutto fatto dopo l’Australia? Niente affatto. Senza fretta ma senza pausa, ora ha davanti a sé l’opportunità di costruire un’altra stagione storica”.