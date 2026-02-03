Senza blocco del mercato, il Napoli avrebbe pareggiato l’offerta dell’Atletico Madrid per Lookman (Fabrizio Romano)
Fabrizio Romano, intervenuto a Dazn nel corso del programma 4-2-3-1, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il Napoli e Lookman.
Napoli, il retroscena su Lookman
Spiega Romano:
“Il Napoli avrebbe sicuramente pareggiato l’offerta dell’Atletico Madrid per Lookman che è sempre stato un pallino. Il Napoli in questa sessione non poteva fare operazioni del genere e quindi sono arrivate Giovane con una formula fantasiosa (un titolo definitivo a cifre molto basse con tanti bonus) e Alisson Santon in prestito con diritto di riscatto (3 milioni più 15). Il Napoli ha dovuto inventarsi qualcosa a livello di opportunità. Per fortuna l’infortunio di Di Lorenzo non è stato serio e il Napoli non ha dovuto aggiungere il terzino destro. È un Napoli soddisfatto e che tornerà a investire in estate.”
