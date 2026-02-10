Sentite Slot tecnico del Liverpool: “Siamo sfortunati, troppi giocatori infortunati e tanti gol subiti nei minuti finali”

In conferenza stampa: "Senza Champions, non sarà una stagione accettabile. Quando sono arrivato, eravamo reduci dall'Europa League e acquistammo solo Chiesa”

Il Liverpool si prepara ad affrontare il Sunderland allo Stadium of Light mercoledì sera, in una partita chiave per la corsa alla Champions League. Prima del match, l’allenatore Arne Slot ha parlato con i media all’Axa Training Centre martedì mattina, delineando le sfide della stagione e le difficoltà incontrate dalla squadra.

La conferenza di Slot

Quanto è fondamentale per il Liverpool raggiungere la Champions League quest’anno?

“Se non avremo la Champions League, sicuramente non sarà stata una stagione accettabile. Dobbiamo avvicinarci alla perfezione, perché i margini sono molto ridotti: sette minuti prima della fine pensavamo di essere a cinque punti dal City e cinque minuti dopo eravamo indietro di 11 punti.

Quando sono arrivato qui, abbiamo potuto acquistare solo Federico Chiesa (il nostro unico acquisto quell’estate), dopo una stagione in Europa League. Questo ha un enorme impatto sul modo in cui il club viene gestito. Ne sono completamente consapevole

A volte sembra così, questo è sicuro. Anche se ingaggi un giocatore e non gioca, si infortuna (si riferisce a Jacquet). Quando inizi a pensare che sia tutta sfortuna, probabilmente ti colpisce anche, quindi dobbiamo tenerla lontana e concentrarci sulle prestazioni e su cosa possiamo migliorare.

Il numero di gol subiti nei minuti finali e nei tempi supplementari è molto più alto del solito. La domanda è: è sfortuna o è colpa nostra? Ho provato molte soluzioni: ho fatto sostituzioni difensive e la palla è entrata, ho continuato a giocare con gli stessi giocatori e la palla è entrata. Abbiamo provato di tutto. Posso dire con certezza che non siamo stati fortunati, questo è assolutamente vero. La domanda è: siamo sfortunati o fa parte di noi? Questo lo scopriremo solo nei prossimi tre o quattro mesi.”

Quanto influirà il calendario sulle possibilità della squadra?

“Inizio a capire quanto sia importante vincere ogni partita, perché colmare un gap di quattro o cinque punti rispetto alla terza, quarta o quinta posizione significa vincere molto. Non abbiamo fatto abbastanza finora, quindi dobbiamo migliorare e avvicinarci alla perfezione.”

Come valuti la sfida con il Sunderland?

“Affrontiamo l’unica squadra imbattuta in casa in Premier League finora. Hanno subito gol nel finale la scorsa settimana, ma hanno avuto un’ottima stagione. Bisogna dare credito ai miei giocatori: nonostante molti contrattempi, ogni tre giorni hanno dato buone prestazioni. In questa stagione ci sono stati solo tre tempi in cui l’altra squadra è stata nettamente migliore: Crystal Palace, Manchester City e forse Arsenal. Per il resto siamo stati quasi sempre pari o migliori.”

Altre squadre della Premier League stanno impressionando, giusto?

“Sì, Arsenal, Aston Villa e Brentford sono davvero impressionanti. E Sunderland merita un grande complimento per come si è comportato in questa stagione da neopromossa, è un risultato importante per loro e per l’allenatore.”

Come si mantiene alto il morale nello spogliatoio dopo i pareggi o le sconfitte?

“Non è facile. Nelle ultime 14-15 partite abbiamo perso solo due volte, ma troppi pareggi pesano come sconfitte. I giocatori conoscono gli standard del Liverpool: anche quando offrono buone prestazioni, se non vincono sentono delusione. Ogni partita sembra vinta e invece non lo è, e questo è ancora più difficile da gestire.”

Qual è la tua valutazione complessiva della squadra in questa stagione?

“Questa stagione è la più difficile della mia carriera. Tutte le altre stagioni avevano solo aspetti positivi; non ero abituato a perdere o pareggiare così spesso. Ma vedo miglioramenti: ora i giocatori riescono a sostenere ogni tre giorni l’intensità richiesta, e le nostre prestazioni stanno crescendo rispetto all’inizio della stagione, quando avevamo appena iniziato a giocare con un doppio programma.”