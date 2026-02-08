Il problema di Slot al Liverpool? Non essere Klopp (Times)

"È molto lontano da Klopp. La sua natura è misurata e analitica, impassibile in panchina”. Un dirigente dei Reds: “Ci sono stati momenti difficili anche con Jürgen”

Il più grande problema del rapporto tra Slot e il Liverpool? Non essere Klopp. Ne parla il Times

Liverpool, Slot non è Klopp: tanto vale accettarlo

Si legge sul Times:

Cosa sta succedendo? Beh, le critiche rivolte a Slot sono in gran parte soggettive: il suo stile di gioco, la sua comunicazione, la sua personalità.

E ascoltando, colpisce che il suo problema più grande sia semplicemente che non è Klopp. Eppure Slot è l’unico allenatore, insieme a Guardiola, ad aver vinto la Premier League in questo decennio e continua ad avere la miglior percentuale di vittorie di qualsiasi allenatore del Liverpool.

Le differenze con Jurgen Klopp

In effetti, è molto lontano da Klopp. Gioca un calcio alla Pep, non l’antidoto al calcio di Pep; la sua natura è misurata e analitica, impassibile in panchina. Non si presenterebbe a una conferenza stampa con una giacca di pelle. È professionale in modo elegante, lontano dal campo un appassionato di tattica e un nerd del laptop.

Slot vorrebbe solo essere giudicato equamente, considerando la sfida che affronta. La Premier League si è spostata verso il gioco lungo, e questo è un problema particolare per la sua squadra, che vanifica il pressing alto così importante per il titolo della scorsa stagione (è difficile pressare una difesa che ti lancia il pallone sopra la testa) ed espone la loro mancanza di fisicità.

La questione infortuni

Slot parla anche di questioni fisiche. Ha due giocatori fuori per la stagione — Conor Bradley e Giovanni Leoni — e per vari motivi sente che i minuti di Federico Chiesa, Wataru Endo e Joe Gomez devono essere razionati. Jeremie Frimpong è dentro e fuori per problemi fisici, mentre Ngumoha, 17 anni, e Nyoni, 18, non sono ancora pronti come titolari come sperato.

Le sue parole: Slot: “Speriamo che gli infortuni ci diano una tregua, sennò sarà dura”: a Liverpool qualcuno darà del piangina anche a lui?

Qualche mese fa un dirigente del Liverpool ha detto di Slot: “È un essere umano fantastico. La sua etica del lavoro è incredibile. Ha uno staff eccellente, tutto ciò che vorresti, è onesto e il suo stile di comunicazione è molto buono. Ha aggiunto: “Siate pazienti. Nessuno vuole essere paziente. Ci sono stati momenti difficili anche con Jürgen.”