Sci, Giada D’Antonio cade in combinata. La madre non replica a Ninna Quario che ne aveva criticato la convocazione

“Non aveva le credenziali”, ha commentato Ninna Quario, mamma di Federica Brignone, parlando della 16enne Giada D’Antonio. La giovane promessa, dopo aver stupito nelle prime gare Fis, ha sfiorato la qualificazione nello slalom di Špindlerův Mlýn. A soli 16 anni, Giada ha esordito in Coppa del Mondo un mese e mezzo fa a Lienz e, a sorpresa, è stata convocata per i Giochi di Milano-Cortina, suscitando qualche polemica.

Oggi la 16enne napoletana Giada D’Antonio è caduta nella combinata a squadre con Nadia Delago. È uscita al secondo intermedio. Dopo un avvio convincente, motivata a ben figurare, Giada ha commesso un errore su una doppia porta, inforcando e perdendo uno sci, con ancora circa trenta secondi di gara sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina.

A fare polemica è stata la mamma di Federica Brignone, Ninna Quario (ex sciatrice) che qualche giorno fa ha detto:

“Non voglio fare polemica, ma non sono d’accordo con questa convocazione. Lo sport è l’esempio massimo nella vita di meritocrazia. Questa ragazza ha del grande talento, un futuro fantastico, ha dimostrato di essere forte tecnicamente e di testa. Ma non ha le credenziali per essere convocata alle Olimpiadi. Potrebbe rivelarsi anche un boomerang contro di lei. Magari poi ci stupirà, ma nelle gare che ha fatto confrontandosi con altre ragazze della squadra di Coppa Europa non le ha mai battute. Perché lei e non una ragazza del 2002? Questa scelta sinceramente ma non mi trova d’accordo”.