Home » Approfondimenti » Media e social

Napoli: la posizione di Manna è in bilico, Giovane e Alisson Santos non erano stati richiesti da Conte (Schira)

Su YouTube: "Nei prossimi mesi si dovrà valutare il suo operato. La sua posizione, al di là del contratto, non è solidissima".

manna Calciomercato Napoli

Db Torino 18/10/2025 - campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giovanni Manna

Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato sul suo canale YouTube che il Napoli sta valutando la posizione del ds Giovanni Manna in vista della prossima stagione.

Schira ha dichiarato:

Nei prossimi mesi si dovrà valutare anche il lavoro di Giovanni Manna che, a mio modo di vedere, al momento è rivedibile. Il Napoli ha speso tanto, ha preso giocatori non tutti attribuibili a Conte. Alcuni non vedono il campo, altri sono già stati ceduti. Operazioni importanti come quella di Alisson Santos e di Giovane sono costate parecchio e non erano obiettivi espressamente richiesti da Conte. Se questi acquisti non dovessero ingranare, la sensazione è che in casa azzurra qualcuno potrebbe presentare il conto a De Laurentiis. La posizione di Manna, al di là del contratto, non è solidissima per il futuro e sarà oggetto di valutazioni a fine stagione. Il Napoli ha speso molto nelle ultime sessioni di mercato, ma ha anche incassato molto. Tra cessioni importanti e introiti Champions il disavanzo è stato compensato. Da un punto di vista societario resta un modello virtuoso: il tema vero è se in estate ci sarà un altro grande sacrificio per finanziare il mercato oppure no“.

Correlate