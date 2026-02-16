Salvini insiste: “Avanti sull’azionariato popolare nelle società sportive”

È oramai battaglia aperta tra Claudio Lotito e il mondo del tifo. È uno scontro in due atti: nel suo ruolo di senatore di Forza Italia, Lotito riesce a bloccare la legge per la partecipazione popolare nelle società sportive, a un passo dall’approvazione definitiva in parlamento. Nelle stesse ore però, come patron della Lazio, deve incassare una lettera di sfratto – sottoscritta da quasi 40mila sostenitori biancocelesti – che raccoglie firme prestigiose, tra cui quella del capo ufficio stampa di palazzo Chigi e dell’emissario italiano di Elon Musk.

“Questa legge è scritta con i piedi, io non la voto e non la deve votare neanche il centrodestra” aveva esordito il ciclone Claudio Lotito, il senatore di Forza Italia capace di convocare una riunione dei capigruppo della maggioranza e dettare la linea. Incassando una vittoria per 2-0. La proposta era stata approvata alla Camera nell’aprile del 2024, ferma in Commissione cultura al Senato per più di sei mesi e poi, grazie a una interlocuzione tra il ministro dello Sport Abodi e la maggioranza, sbloccata e inserita nel calendario dei lavori dell’Aula per la definitiva approvazione. Però nessuno aveva fatto i conti con l’esponente azzurro che fa fuoco e fiamme.

Ma il governo non intende lasciar cadere il disegno di legge che prevede l’ingresso dei tifosi come azionisti nei club sportivi professionistici.

A confermarlo sono il vice presidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini e il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari: «La proposta per consentire l’azionariato popolare nelle società sportive, a partire dai club calcistici, è importante, ragionevole, già approvata dalla Camera e dalla Commissione con condivisione del governo. Auspichiamo possa andare avanti fino all’approvazione definitiva in Senato».

Quando è stato il momento di discutere la legge in aula, Forza Italia ha chiesto e ottenuto il rinvio a tempo indeterminato dell’approvazione del testo, con il voto a favore dei partiti di governo e contrario delle opposizioni. Una decisione presa nonostante il primo firmatario del ddl fosse proprio l’esponente di un partito di maggioranza, il capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo Molinari.