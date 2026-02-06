Ronaldo ha scoperchiato la crisi del campionato saudita

Mundo Deportivo. La protesta di CR7 non è isolata, si sono uniti altri giocatori come Carrasco (Al Shabab) e Diaby (Al Ittihad) che minacciano di lasciare le loro squadre

Ci sono cose che il denaro non può comprare. Ci sono momenti in cui lo sport, il calcio, la base sportiva e la competizione stanno molto al di sopra dei fasci di banconote. Questo è ciò che sta accadendo nel campionato dell’Arabia Saudita, una lega basata su grandi quantità di denaro ma con poca sostanza calcistica.

Troppi soldi e poco calcio in Arabia Saudita

Mundo Deportivo scrive:

“Sembrava stesse diventando di moda che molti giocatori importanti finissero la carriera andando in Arabia Saudita, o addirittura prima del previsto, con molti calciatori che si trasferivano ancora giovani.

Molti all’epoca lo consideravano un’assurdità: andare in una lega senza alcun livello competitivo, il cui unico scopo per il giocatore poteva essere riempirsi di denaro. Ma col tempo le cose stanno emergendo chiaramente e ogni giorno che passa questa lega sta perdendo senso. Già diversi giocatori osservano la situazione e minacciano di andarsene”.

E aggiunge:

“La massima espressione di tutto questo è Cristiano Ronaldo, un competitivo nato, che si trova a giocare in una lega che non favorisce la competitività, ma cerca di avvantaggiare una squadra (Al Hilal) grazie al beneplacito della casa reale saudita, per garantirle la vittoria del campionato. A Cristiano si sono uniti altri giocatori come Yanick Carrasco (Al Shabab) e Diaby (Al Ittihad).

Una lega che, per molti, non ha mai avuto senso — perché per loro il calcio significa sportività, competitività e storia — ora attraversa il suo momento più critico: cerca di consolidarsi e diventare importante, ma le possibili defezioni di giocatori chiave potrebbero metterla seriamente in discussione”.