“Il miglior calciatore dell’Inter è stato l’arbitro”: ecco come commentano la Serie A alla Cbs

L'immagine del cacio italiano all'estero. Mike Grella, ex calciatore, non usa la diplomazia e i giri di parole cui siamo abituati noi

Zazzaroni

Db Milano 14/02/2026 - campionato di calcio serie A / Inter-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Federico La Penna

Come sono diversi gli studi televisivi all’estero da quelli italiani. Non a caso ieri Giorgio Chiellini nel suo intervento ha detto: “Apprezzo lo sforzo che state facendo in studio ma stasera non si può parlare di calcio”.

Alla Cbs Sports Mike Grella, ex calciatore americano, ha così commentato Inter-Juventus: “Inter’s best player was the referee”, ossia “Il miglior calciatore dell’Inter è stato l’arbitro”.

Sentite Padre Chivu (il re degli ipocriti): “Il tocco di Kalulu su Bastoni c’è, leggero ma c’è. Le mani deve tenerle a posto”

