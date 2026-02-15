“Il miglior calciatore dell’Inter è stato l’arbitro”: ecco come commentano la Serie A alla Cbs
L'immagine del cacio italiano all'estero. Mike Grella, ex calciatore, non usa la diplomazia e i giri di parole cui siamo abituati noi
Come sono diversi gli studi televisivi all’estero da quelli italiani. Non a caso ieri Giorgio Chiellini nel suo intervento ha detto: “Apprezzo lo sforzo che state facendo in studio ma stasera non si può parlare di calcio”.
Alla Cbs Sports Mike Grella, ex calciatore americano, ha così commentato Inter-Juventus: “Inter’s best player was the referee”, ossia “Il miglior calciatore dell’Inter è stato l’arbitro”.
Grella: “inter’s best player was the referee”. pic.twitter.com/DC5azISC1B
— Mark (@OTM_tuZ) February 14, 2026
Sentite Padre Chivu (il re degli ipocriti): “Il tocco di Kalulu su Bastoni c’è, leggero ma c’è. Le mani deve tenerle a posto”