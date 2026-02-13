Ne scrive la Gazzetta. Ieri sentiti Cairo, Marino (Atalanta) e De Laurentiis. Per Adl ha parlato il loquace avvocato minimizzando tutto. Pare, invece, che il presidente qualche preoccupazione l'abbia espressa

Quale camorra e criminalità, le curve italiane sono un paradiso di legalità: lo assicurano i presidenti all’Antimafia

La Gazzetta dello Sport scrive dell’audizione ieri di Torino, Atalanta e Napoli in Commissione Antimafia. Per il Napoli ha parlato Aurelio De Laurentiis.

Scrive la Gazzetta:

La criminalità organizzata negli stadi resta sempre un tema da circoletto rosso, ma il fenomeno nelle audizioni di ieri è stato definito sotto controllo. Il Comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive, organismo istituito all’interno della Commissione parlamentare Antimafia, ha sentito a Palazzo SanMacuto il presidente del Torino, Urbano Cairo, quello del Napoli Aurelio De Laurentiis e il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino.

Cairo e Marino hanno escluso ogni tipo di criticità nelle rispettive realtà, sottolineando come di fatto il fenomeno delle infiltrazioni non esista. Anzi, hanno precisato come dal punto di vista della sicurezza i due club siano da sempre attenti a eliminare qualsiasi tentativo che possa danneggiare le

società e la loro immagine.

In mattinata invece era stato ascoltato De Laurentiis. (…) L’incontro era secretato, in seguito però è stato molto più loquace il suo legale, Fabio Fulgeri, che ha ricordato come De Laurentiis abbia negato pressioni o contatti con la criminalità, specificando come il Napoli sia stato tra i primi a predisporre un modello organizzativo con una serie di procedure predisposte per evitare che la società possa rispondere di eventuali reati. Da quanto filtrato, De Laurentiis avrebbe comunque espresso preoccupazione per il fenomeno in generale. Prima di Cairo, Marino e De Laurentiis la Commissione nei mesi scorsi aveva ascoltato altri presidenti e dirigenti dei club di Serie A.

Poi saranno ascoltate Lazio e Verona. Sarà poi redatta una relazione con proposte legislative per prevenire e contrastare ogni tipo di infiltrazione nel mondo dello sport.