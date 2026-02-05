“Pizzaioli, immigrati, insegnanti”: il Guardian racconta la nazionale italiana di cricket ai Mondiali

L’Italia sta al cricket come il bob sta alla Giamaica. Così, con gli stessi toni divertiti, il Guardian racconta la nazionale maschile di cricket che per la prima volta nella sua storia si è qualificata per la Coppa del Mondo T20 , co-ospitata da Sri Lanka e India, che inizia questo fine settimana.

Se la fa raccontare per esempio da Riccardo Maggio, che oggi è responsabile operativo della Federazione Italiana Cricket ed è stato un giocatore della nazionale. E’ nato in Italia da genitori italo-britannici. Ha scoperto il cricket solo durante le estati trascorse con i nonni in Inghilterra. “Lo guardavo in televisione, e poi ho iniziato a giocarci al parco con gli amici. Poi sono tornato in Italia e ho iniziato a giocare a calcio e a basket: erano gli sport più comuni qui. Ma adoravo il cricket”.

La federazione fu fondata nel 1980, ma Maggio non si rese conto che l’Italia avesse una squadra di cricket fino a quando, durante un altro viaggio in Inghilterra nel 1989, lesse un articolo di giornale sulla squadra che girava il paese per le partite a livello di club. “Era sul Guardian. Ce l’ho a casa: il titolo era più o meno questo: ‘L’Italia conquista il wicket'”.

Al suo ritorno in Italia, Maggio, che all’epoca aveva circa 18 anni, chiamò il Coni per scoprire come avrebbe potuto giocare a cricket. “Mi presero in giro. Così andai all’ambasciata britannica a Roma. Mi misero in contatto con un club locale, ed è così che ho iniziato a giocare in Italia”.

Sono tutte storie così più o meno. “Alcuni sono immigrati che vivono in Italia fin da bambini. Altri sono australiani, sudafricani e britannici con radici italiane. Ci sono pizzaioli e insegnanti. La passione per il cricket li ha uniti”.

“Questo momento è stato un sogno d’infanzia”, ​​ha detto Crishan Jorge Kalugamage, battitore e lanciatore. Kalugamage si è trasferito in Italia dallo Sri Lanka con la sua famiglia all’età di 16 anni, stabilendosi nella città toscana di Lucca. Il cricket aveva occupato gran parte della sua infanzia in Sri Lanka, ma come i suoi compagni di squadra Zayn Ali, Hassan Ali e Syed Naqvi, tutti nati in Pakistan ma cresciuti in Italia, e l’indiano Jaspreet Singh, Kalugamage ha faticato a trovare il suo sport in Italia.

“Kalugamage, che gioca per una squadra di Roma e si reca nella capitale ogni fine settimana, riesce a conciliare il suo lavoro di pizzaiolo con l’allenamento”.

“L’ingrediente chiave è stata la nostra vicinanza”, dice Peter Di Venuto, allenatore della squadra ai Mondiali, che ha giocato per l’Italia più di 20 anni fa mentre giocava a cricket in Australia. “Ci siamo uniti grazie a una storia, e quella storia è una storia di famiglia. Ci sono giocatori che vivono in Italia e altri che hanno origini italiane. Ognuno di loro ha avuto il suo percorso per scoprire il cricket e ora siamo tutti orgogliosi ed entusiasti di rappresentare l’Italia e di restituire qualcosa”.