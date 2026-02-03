Piqué e la sua Kings League sono pronti a investire 53 milioni di euro (So Foot)

Accordo con Alignment Growth investitore statunitense specializzato in media e intrattenimento. Ora Piqué lancia nuove leghe regionali e la Coppa del Mondo delle nazionali

L’appetito vien mangiando. Dopo aver lanciato la sua competizione di calcio a 7 nel 2022, Gerard Piqué non ha perso tempo per attrarre nuovi investitori e promuovere la Kings League. Come riporta So Foot:

“La lega degli influencer ha annunciato questo martedì di aver raccolto 63 milioni di dollari, equivalenti a 53 milioni di euro. Alignment Growth, un investitore statunitense specializzato in media e intrattenimento, ha guidato l’operazione”.

Kings League in espansione

Ha comunicato la Kings League:

“Questo investimento sosterrà la prossima fase di crescita del format, con l’obiettivo di espandere le piattaforme Kings League e Queens League a livello globale, incluso un lancio negli Stati Uniti. Ciò segue il lancio, nel 2025, di nuove leghe regionali in Brasile, Francia, Germania, Italia e nella regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa), oltre a un nuovo torneo della Coppa del Mondo delle nazionali.”

Queste dichiarazioni mostrano la nuova dimensione che Gerard Piqué e i suoi colleghi influencer intendono raggiungere. Secondo il quotidiano, la competizione presenta 150 milioni di ore di visione in streaming, più di 13 miliardi di impression sui propri account social e un totale di 135 milioni di euro generati…