Per i bookmakers Osimhen sarà il prossimo centravanti della Juventus

Ne ha parlato anche lui. Le ultime quote lo danno a 3, che per essere una trattativa di mercato è una quota molto bassa

Galatasaray's Nigerian forward #45 Victor Osimhen celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League, league phase day 4, football match between Ajax and Galatasaray at the Johan Cruijff ArenA in Amsterdam on November 5, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Si è offerto lui, quindi i bookmakers hanno solo dovuto aggiornare la tendenza. “Rappresentare la Juventus sarebbe un privilegio”, ha detto Victor Osimhen a poche ore dal ritorno del playoff di Champions League tra Juve e Galatasaray. Agipronews riporta che per gli analisti delle quote l’attaccante nigeriano a Torino viene proposto a 3,00 da Snai. Una quota abbastanza bassa per essere una trattativa di mercato.

Un contatto c’era già stato, come ammesso dallo stesso attaccante: “Quando me ne hanno parlato, prima che si presentasse il Galatasaray, ero desideroso di andare. Purtroppo ci sono stati degli ostacoli e il trasferimento non si è realizzato”.

Intanto, stasera Osimhen giocherà contro la Juve. Su Planetwin365 il passaggio del turno della Juventus si gioca a 4,25, contro l’1,22 assegnato alla formazione turca. Insomma: è più “facile” pronosticare un suo passaggio in bianconero che un passaggio di turno della Juve.

