Per i bookmakers Osimhen sarà il prossimo centravanti della Juventus

Ne ha parlato anche lui. Le ultime quote lo danno a 3, che per essere una trattativa di mercato è una quota molto bassa

Si è offerto lui, quindi i bookmakers hanno solo dovuto aggiornare la tendenza. “Rappresentare la Juventus sarebbe un privilegio”, ha detto Victor Osimhen a poche ore dal ritorno del playoff di Champions League tra Juve e Galatasaray. Agipronews riporta che per gli analisti delle quote l’attaccante nigeriano a Torino viene proposto a 3,00 da Snai. Una quota abbastanza bassa per essere una trattativa di mercato.

Un contatto c’era già stato, come ammesso dallo stesso attaccante: “Quando me ne hanno parlato, prima che si presentasse il Galatasaray, ero desideroso di andare. Purtroppo ci sono stati degli ostacoli e il trasferimento non si è realizzato”.

Intanto, stasera Osimhen giocherà contro la Juve. Su Planetwin365 il passaggio del turno della Juventus si gioca a 4,25, contro l’1,22 assegnato alla formazione turca. Insomma: è più “facile” pronosticare un suo passaggio in bianconero che un passaggio di turno della Juve.