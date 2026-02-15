Olympique Marsiglia nel caos, dopo De Zerbi si dimette anche Benatia (Le Parisien)

In casa Marsiglia non si capisce più nulla. Benatia ha parlato di “clima” difficile e di una “crescente insoddisfazione”, ammettendo una frattura interna che lo ha portato alla scelta di farsi da parte.

È un vero terremoto in casa Olympique de Marseille . In piena crisi sportiva, dopo l’addio di Roberto De Zerbi, anche il direttore sportivo Medhi Benatia ha annunciato le proprie dimissioni, aggravando ulteriormente la situazione del club marsigliese. Ne scrive Le Parisien

Attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter), il dirigente 38enne ha spiegato di aver presentato la lettera di dimissioni già lunedì 9 febbraio:

“Mi sono assunto la responsabilità e ho deciso di porre fine alla mia collaborazione con il Marsiglia. Me ne vado con la sensazione di aver dato il massimo professionalmente, ma con il rammarico di non essere riuscito a calmare l’atmosfera attorno al gruppo, che a mio avviso è più che in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Benatia ha parlato di “clima attuale” difficile e di una “crescente insoddisfazione”, ammettendo una frattura interna che lo ha portato alla scelta di farsi da parte. Il messaggio è arrivato all’indomani del pareggio per 2-2 contro lo Strasburgo, gara segnata dalla contestazione dei tifosi con striscioni rivolti contro il proprietario Franck McCourt e il presidente Pablo Longoria.

Arrivato nel novembre 2023 Benatia lascia però uno spiraglio di speranza: “Siamo ancora in corsa. La qualificazione alla Champions League è alla nostra portata e siamo ancora in lizza per la Coppa di Francia”.

Parole che provano a tenere viva la fiducia dei tifosi, ma che non cancellano un momento estremamente delicato per l’Olympique Marsiglia, chiamato ora a ritrovare stabilità dentro e fuori dal campo.