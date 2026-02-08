Noa Lang eroe in Turchia, ora lo esaltano come “il Neymar olandese”

Grandissimo entusiasmo in Turchia per Noa Lang. Il calciatore, in prestito dal Napoli al Galatasaray ad inizio anno, continua a entusiasmare. Questa settimana, nella gara contro il Rizespor, c’è il suo assist per il gol dell’1-0, ma anche lo zampino nella rete di Victor Osimhen, la terza nella gara

Leggi anche: Lang attacca Conte: “Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse, un giorno si saprà tutto”

Noa Lang, attaccante di proprietà del Napoli ha infiammato i tifosi del club turco dando il via all’azione che ha portato alla rete del centravanti nigeriano.

A fine gara gli hanno chiesto se si sente il Neymar olandese…

L’opinionista turco Haluk Yürekli dice di lui: “Il Galatasaray ha un’opzione di acquisto di 30 milioni di euro per Noa Lang. Io non ne pagherei 30, ma negozierei. Lang ha tutto ciò che un’ala dovrebbe avere. Il suo contributo difensivo è eccellente. Il suo impegno è incredibile. È sempre coinvolto nel gioco, sempre parte di esso. Cerca sempre di fare cose positive durante la partita. Arriva fino alla linea di fondo, ha la capacità di dribblare gli avversari. Ha la capacità di tirare. Ha la capacità di accentrarsi. Ha la capacità di fare assist. Quindi il Galatasaray ha acquisito un giocatore fantastico.”