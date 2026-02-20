Home » Approfondimenti » Giustizia, razzismo, cronaca

Niente grazia per Kalulu, Gravina/Servillo ha detto no (avrebbe dovuto aprire l’ufficio grazie)

La Juventus si era rivolta a Gravina per annullare l'assurdo turno di stop del difensore francese dopo l'espulsione ricevuta contro l'Inter

Referee Federico La Penna gives a red card to Juventus' French defender #15 Pierre Kalulu during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Juventus at the San Siro Stadium in Milan, on February 14, 2026. Piero CRUCIATTI / AFP

La Juventus, dopo l’espulsione di Pierre Kalulu contro l’Inter, aveva chiesto la grazia in seguito alla squalifica per la doppia ammonizione. Il club si era rivolto al presidente della Figc Gabriele Gravina per annullare il turno di stop per “l’evidente ingiustizia”. La Juventus giocherà domani alle 15 contro il Como.

La Figc ha però respinto la richiesta di grazia, comunicandolo pochi minuti fa al club bianconero. Dunque, Kalulu non potrà scendere in campo contro i lariani domani. Il reclamo è considerato irricevibile, poiché le norme non prevedono la possibilità di ridurre la squalifica automatica di una sola giornata per un’espulsione in campo.

Considerati i disastri arbitrali, Gravina si sarebbe trovato costretto ad aprire l’ufficio grazie.  

 

