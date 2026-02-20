Squalifica Kalulu, respinto ricorso della Juventus che ha fatto richiesta di grazia a Gravina (c’è il precedente Lukaku)

La Juventus ha presentato ricorso contro la squalifica di Kalulu e incredibilmente il ricorso è stato respinto dalla Corte d’Appello. Tutti sanno che Kalulu è innocente. Non c’era nessuna delle due ammonizioni, contrariamente a quanto detto a Open Var dove l’uomo di Rocchi ha affermato che la prima ammonizione – per fallo su Barella – c’era. Ci ha pensato la stessa Dazn con l’ottimo programma “Bordocam” a evidenziare che non c’era nemmeno il primo, anzi è Barella a entrare con i tacchetti sul ginocchio di Kalulu che è fermo. Ma lasciamo stare la classe arbitrale che è specchio del calcio italiano (nel silenzio generale perché nessuno ha sottolineato la gravità delle affermazioni a Open Var).

La Juventus, dopo il ricorso respinto, ha chiesto la grazie al presidente federale Gravina per acclarata ingiustizia. L’obiettivo è averlo contro il Como. Che cosa farà Gravina? Con la grazia il calcio italiano proverebbe a far dimenticare la tristissima pagina di sabato sera e dei giorni seguenti. Ma allo stesso tempo rappresenterebbe un precedente. Con i disastrosi arbitraggi, Gravina dovrebbe aprire l’ufficio grazie.

La Juventus è forte del precedente Lukaku che venne espulso per doppia ammonizione in Inter-Juventus di Coppa Italia.

Gravina lo graziò “in via eccezionale e straordinaria per dare un segnale nella lotta al razzismo”.

La verità è che il calcio italiano stava rimediando l’ennesima figuraccia. Lukaku venne espulso per seconda ammonizione per aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina . Cornuto e mazziato, la notizia fece il giro del mondo. Una figuraccia internazionale, una delle tante. “Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo – fu la spiegazione del provvedimento della Federcalcio – è elemento fondante dell’ordinamento sportivo”.