Squalifica Kalulu, respinto ricorso della Juventus che ha fatto richiesta di grazia a Gravina (c’è il precedente Lukaku)
Non c'era nessuna delle due ammonizioni a Kalulu (contrariamente a quanto detto a Open Var smentito dalla stessa Dazn). Il precedente riguarda l'Inter e Lukaku che contro la Juve fu ammonito ed espulso per aver reagito ai cori razzisti degli juventini. La Figc lo graziò per arrestare l'ennesima figuraccia internazionale
Squalifica Kalulu, respinto ricorso della Juventus che ha fatto richiesta di grazia a Gravina (c’è il precedente Lukaku)
La Juventus ha presentato ricorso contro la squalifica di Kalulu e incredibilmente il ricorso è stato respinto dalla Corte d’Appello. Tutti sanno che Kalulu è innocente. Non c’era nessuna delle due ammonizioni, contrariamente a quanto detto a Open Var dove l’uomo di Rocchi ha affermato che la prima ammonizione – per fallo su Barella – c’era. Ci ha pensato la stessa Dazn con l’ottimo programma “Bordocam” a evidenziare che non c’era nemmeno il primo, anzi è Barella a entrare con i tacchetti sul ginocchio di Kalulu che è fermo. Ma lasciamo stare la classe arbitrale che è specchio del calcio italiano (nel silenzio generale perché nessuno ha sottolineato la gravità delle affermazioni a Open Var).
La Juventus, dopo il ricorso respinto, ha chiesto la grazie al presidente federale Gravina per acclarata ingiustizia. L’obiettivo è averlo contro il Como. Che cosa farà Gravina? Con la grazia il calcio italiano proverebbe a far dimenticare la tristissima pagina di sabato sera e dei giorni seguenti. Ma allo stesso tempo rappresenterebbe un precedente. Con i disastrosi arbitraggi, Gravina dovrebbe aprire l’ufficio grazie.
La Juventus è forte del precedente Lukaku che venne espulso per doppia ammonizione in Inter-Juventus di Coppa Italia.
Gravina lo graziò “in via eccezionale e straordinaria per dare un segnale nella lotta al razzismo”.
La verità è che il calcio italiano stava rimediando l’ennesima figuraccia. Lukaku venne espulso per seconda ammonizione per aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina . Cornuto e mazziato, la notizia fece il giro del mondo. Una figuraccia internazionale, una delle tante. “Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo – fu la spiegazione del provvedimento della Federcalcio – è elemento fondante dell’ordinamento sportivo”.