Nico Paz, il dischetto era il suo tallone d’Achille già ai tempi del Real: nel 2022 fallì un rigore in Youth League contro il Lipsia

Nico Paz non ha un rapporto esattamente idilliaco con i calci di rigore e, evidentemente, è un qualcosa che si porta dietro dai tempi del Real Madrid. Ne parla Diario As.

Nico Paz e i rigori: un amore complicato

Si legge su As:

La realtà è che Nico Paz ha un punto debole. Il suo tallone d’Achille. I rigori non gli riescono particolarmente bene. Le statistiche, prima di tirare il rigore contro l’Atalanta, lo tradivano: due rigori nella stagione 2025-26 in Italia, due errori. E contro la Dea la sua mala sorte è proseguita: tre su tre sbagliati. In precedenza non aveva segnato contro il Lecce, sullo 0-0 iniziale, anche se poi il Como ha vinto 2-0 con un suo gol. E ne ha sbagliato uno anche contro la Lazio (vittoria per 0-3), impedendogli di firmare la prima tripletta della sua carriera.

L’internazionale argentino cade nuovamente in un vecchio problema. Quando militava nel Real Madrid, fallì un rigore nella Youth League 2022-23 contro il Lipsia. Anche se poi si riscattò segnando con il Real Madrid Castilla contro il Linares. L’errore contro Carnesecchi è una piccola macchia nel suo percorso quasi impeccabile al Como. Un’arte, quella del calcio di rigore, che si può perfezionare, e senza dubbio Nico Paz, a 21 anni, ha ancora ampi margini di miglioramento.