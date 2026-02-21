Napoli su Çelik della Roma per la prossima stagione, è in scadenza a giugno
Di Marzio: il classe 1997 andrà in scadenza, anche Juventus e Inter su di lui. Quest'anno 28 presenze da titolare finora, con una rete e quattro assist.
Il contratto di Çelik con la Roma scadrà a giugno 2026 e diversi club italiani sono interessati a lui, tra cui il Napoli.
Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:
Il futuro di Çelik resta ancora da definire. L’ex Lille, classe 1997, andrà in scadenza e, oltre alla Juventus, restano vigili anche Inter e Napoli. La Roma, dal canto suo, sta lavorando per trovare un’intesa sul prolungamento, con l’obiettivo di blindarlo. I numeri confermano la sua centralità: 28 presenze da titolare finora, di cui 20 in Serie A e 8 in Europa League. Due gli assist serviti in campionato, due anche in Europa, oltre alla rete messa a segno nel 2-0 contro l’Udinese.