Çelik fatica a rinnovare con la Roma, il Napoli potrebbe affondare il colpo a parametro zero (Schira)

Il terzino turco che vuole un triennale o quadriennale da 4 milioni a stagione. Sondaggio del Liverpool, anche la Juve e l'Inter hanno chiesto informazioni.

Il mercato degli svincolati potrebbe diventare una grande occasione per diversi club italiani. Secondo Nicolò Schira, la Roma rischia di perdere Zeki Çelik a parametro zero, con Juventus e Liverpool già alla finestra. Intanto, anche Leon Goretzka è finito tra i nomi più caldi, con Tottenham e Milan interessati a un possibile colpo gratuito.

Celik a parametro zero

Sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira rivela:

“La Roma ha il problema Çelik, il terzino turco che vuole un triennale o quadriennale da 4 milioni a stagione. La Roma gli ha offerto un triennale da 2,8: no del turco al rinnovo. Sondaggio del Liverpool, anche la Juve ha chiesto informazioni.

La Juve si era informata anche su Mingueza, ma poi la situazione è finita su un binario morto. Comunque ci sono tante possibilità. La sensazione è che, come ha già fatto con Jonathan David, la Juve ami i parametri zero e possa prenderne uno o due. Ma l’Inter è sempre attenta, c’è la Juve, c’è il Napoli che potrebbe fare delle mosse sui parametri zero, così come tante altre società. Il piatto è molto interessante”.

Goretzka ora è tra gli svincolati

E ha continuato:

“Per Goretzka c’è anche l’interesse del Tottenham. Si era informato il Napoli, c’è il Milan che sta studiando quello che potrebbe essere un grande colpo a zero per costruire un centrocampo con Goretzka, Modrić e Rabiot: sarebbe tanta roba, nell’anno che probabilmente rivedrà il Milan in Champions League”.