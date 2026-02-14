Per l'emittente radiofonica lo scozzese non ha recuperato dall'infiammazione al tendine e Conte non lo rischierà

McTominay non sarà convocato, Gilmour invece sì (Kiss Kiss Napoli)

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, McTominay non sarà convocato per Napoli-Roma di domani sera. Secondo l’emittente radiofonica, lo scozzese non ha recuperato dall’infiammazione al tendine che lo ha costretto a uscire in Genoa-Napoli e Conte preferisce non rischiarlo. Sarà invece tra i convocati Gilmour l’altro scozzese che sta rientrando da una lunga assenza.

A quest punto, Elmas sarebbe a centrocampo al fianco di Lobotka mentre Politano sarà spostato nel tridente con Vergara e Hojlund. Gutierrez sulla fascia destra, Spinazzola su quella sinistra.