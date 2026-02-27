Napoli, Alisson Santos titolare con Meret e Politano. Gutierrez in panchina (Di Marzio)

Il Napoli giocherà domani contro l’Hellas Verona al Bentegodi alle 18.

Gianluca Di Marzio ha riportato la probabile formazione degli azzurri:

Tra i pali dovrebbe esserci Meret, invece va verso la conferma linea a tre composta da Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. A centrocampo, non ci sarà di nuovo Anguissa: in mezzo Lobotka e Elmas si candidano ancora a una maglia da titolari, mentre sugli esterni possono tornare Politano e Spinazzola. Alle spalle di Hojlund, che agirà come unica punta, ci sarà ancora la coppia Alisson Santos-Vergara.

Napoli: Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Alisson Santos, Vergara; Hojlund.