Alisson Santos potrebbe non giocare titolare contro il Verona per un piccolo problema fisico (Kiss Kiss Napoli)

KK Napoli: Conte potrebbe non rischiarlo e al suo posto giocherebbe Giovane.

Alisson Santos

Db Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Alisson Santos

Alisson Santos potrebbe non essere schierato da Antonio Conte titolare nel match di domani del Napoli contro l’Hellas Verona, alle 18.

Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli:

Ci sarebbe un piccolo problema per Alisson Santos che potrebbe spingere Conte a non puntare su di lui dall’inizio. Nelle ultime ore emerge un piccolissimo fastidio fisico. Se non dovesse farcela, non verrebbe rischiato e giocherebbe Giovane“.

Il brasiliano, arrivato dallo Sporting Lisbona a gennaio, è subentrato nella partita contro la Roma, segnando il gol del 2-2, e ha giocato dal primo minuto settimana scorsa contro l’Atalanta, nella sconfitta degli azzurri 2-1.

