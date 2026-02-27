Alisson Santos potrebbe non giocare titolare contro il Verona per un piccolo problema fisico (Kiss Kiss Napoli)
KK Napoli: Conte potrebbe non rischiarlo e al suo posto giocherebbe Giovane.
Alisson Santos potrebbe non essere schierato da Antonio Conte titolare nel match di domani del Napoli contro l’Hellas Verona, alle 18.
Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli:
“Ci sarebbe un piccolo problema per Alisson Santos che potrebbe spingere Conte a non puntare su di lui dall’inizio. Nelle ultime ore emerge un piccolissimo fastidio fisico. Se non dovesse farcela, non verrebbe rischiato e giocherebbe Giovane“.
Il brasiliano, arrivato dallo Sporting Lisbona a gennaio, è subentrato nella partita contro la Roma, segnando il gol del 2-2, e ha giocato dal primo minuto settimana scorsa contro l’Atalanta, nella sconfitta degli azzurri 2-1.