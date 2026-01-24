Giovane è un nuovo giocatore del Napoli, sarà in panchina contro la Juventus
L'attaccante brasiliano arriva dall'Hellas Verona a titolo definitivo per 20 milioni, bonus inclusi.
Giovane Santana do Nascimento è un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante arriva a titolo definitivo per 20 milioni. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, il giocatore sarà a disposizione per il match contro la Juventus, domani alle 18.
Sportmediaset scrive:
La nuova era dell’attacco del Napoli è già partita. Addio a Lucca e Lang rispettivamente in direzione Nottingham Forest e Galatasaray, benvenuto Giovane, nuovo acquisto in arrivo dal Verona.
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, gli ha dato il benvenuto con il consueto post su X:
Benvenuto Giovane!
— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 24, 2026
La società scrive nel seguente comunicato:
La Ssc Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. Nato il 24 novembre 2003, l’attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23.