Giovane è un nuovo giocatore del Napoli, sarà in panchina contro la Juventus

Giovane Santana do Nascimento è un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante arriva a titolo definitivo per 20 milioni. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, il giocatore sarà a disposizione per il match contro la Juventus, domani alle 18.

Sportmediaset scrive:

La nuova era dell’attacco del Napoli è già partita. Addio a Lucca e Lang rispettivamente in direzione Nottingham Forest e Galatasaray, benvenuto Giovane, nuovo acquisto in arrivo dal Verona.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, gli ha dato il benvenuto con il consueto post su X:

Benvenuto Giovane! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 24, 2026

La società scrive nel seguente comunicato:

La Ssc Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona. Nato il 24 novembre 2003, l’attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23.