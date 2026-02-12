Home » Il Campo

Napoli, allarme Beukema, in dubbio per la Roma

Il difensore non ha preso parte alla partita d'allenamento contro l'Ischia per uno stato influenzale, al suo posto Olivera che ha anche segnato

Decrescita Beukema

Napolis Dutch defender #31 Sam Beukema reacts at the enD of the Italian Serie A football match between Torino and Napoli at The Grande Torino Stadium in Turin on October 18, 2025. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Buone indicazioni per Antonio Conte dal pomeriggio di Castel Volturno, nella partita di allenamento del Napoli contro l’Ischia, è tornato protagonista  Romelu Lukaku, autore di una doppietta che certifica i progressi nella condizione fisica del centravanti belga.
Assente invece Sam Beukema, le sue condizioni verranno valutate con attenzione in queste 48 ore. Ufficialmente il difensore olandese è rimasto a riposo per uno stato influenzale, al momento è da considerarsi in dubbio per la sfida di domenica contro la Roma.
Oggi al suo posto Conte ha schierato Olivera che è andato anche in gol.
