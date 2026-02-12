Napoli, allarme Beukema, in dubbio per la Roma
Il difensore non ha preso parte alla partita d'allenamento contro l'Ischia per uno stato influenzale, al suo posto Olivera che ha anche segnato
Gli azzurri se la dovranno vedere con la Francia finalista sconfitta dal Portogallo campione nell'ultima edizione, del Belgio e della Turchia del ct italiano Vincenzo Montella.
L'ex allenatore degli Spurs al podcast Stick to football: "Quando l’Arsenal ha bisogno di giocatori, spendono 100 milioni di sterline. Credo che non si rendessero conto che, per vincere realmente, a un certo punto bisogna correre dei rischi"
A Sky Sport: "Per noi era un ragazzo di grande talento. Lo hanno tenuto giustamente e ora sta facendo le fortune del Napoli"
A Radio Crc: "Conte è un grande allenatore, che ha una storia nel calcio e sto imparando molto con lui e con tutto lo staff"
El Mundo: rinuncia alla richiesta di 4 miliardi di euro di danni ma vuole che la Uefa sia molto più severa nel Fair Play Finanziario e che la Champions venga trasmessa attraverso una piattaforma di streaming accessibile a tutti
A Stile Tv: "Pensava al rap. Credo che lui e Lucca non fossero all'altezza del Napoli, Lucca mi diceva che non era in forma ma che sarebbe esploso. Nello staff medico ci sono dottori di livello assoluto".
Diversi artisti napoletani in gara quest'anno. Dopo i big match contro Roma e Atalanta, gli azzurri affronteranno l'Hellas; all'andata il match era finito 2-2 al Maradona.
In conferenza: "Vincere non è una cosa normale, è difficile. Siamo partiti per tornare in Champions ed è l'obiettivo. Sicuramente potevamo fare meglio in Supercoppa e Coppa Italia, quello è il rammarico".
In conferenza: "Vogliamo fare un nuovo stadio, abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% sul fatturato. E' un obiettivo di De Laurentiis".
Il Guardian: non si esclude che possano fare una scelta per un tecnico ad interim (Heitinga) e poi decidere in estate. I tifosi rivogliono Pochettino. Anche Iraola tra i candidati.
Storia di un fallimento. Dalla Spagna: "Il Real vagava da solo nel deserto, i club inglesi si sono tirati via subito e addirittura Agnelli ha lasciato l'Eca (ora Ecf) per sostenerla"
Su Youtube: "Si è accorto di Vergara solo per infortuni altrui, è inaccettabile che venga criticato così poco. Se Adl avesse saputo che sarebbe arrivato 30esimo in Champions, non avrebbe speso quei soldi"