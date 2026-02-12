Napoli, contro la Roma torna Buongiorno (con Beukema e Rrahmani)

Il Napoli domenica alle 20:45 affronterà la Roma in campionato. Nella probabile formazione azzurra, dovrebbe essere riconfermato Beukema dopo una buona prestazione col Como, e rientrerà Buongiorno (che aveva riposato in Coppa Italia) per sostituire lo squalificato Juan Jesus.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, a firma Ciro Troise:

In vista di Napoli-Roma, la strada maestra percorsa da Conte è recuperare energie, affidarsi agli aspetti positivi: dalla valorizzazione di Vergara, allo spirito di reazione della squadra che non si fa piegare dalle difficoltà. Oggi ci sarà al centro sportivo di Castel Volturno un allenamento congiunto con l’Ischia. L’appuntamento servirà a dare minutaggio a giocatori come Lukaku, che ha dimostrato contro il Como di essere ancora lontano dalla migliore condizione, Politano e Mazzocchi, appena rientrati dagli infortuni, oltre a Giovane e Alisson Santos.

McTominay fa la differenza, il Napoli ha dovuto rinunciare al centrocampista scozzese in due gare finora e non è mai riuscito a vincere. Scott dovrebbe farcela per il big-match contro la Roma che ha recuperato Dybala. Beukema ha ben figurato contro il Como, la catena di destra dovrebbe proporre la coesistenza tra Politano e Vergara mentre Buongiorno al rientro, Spinazzola ed Elmas sono pronti ad agire sul fronte opposto.