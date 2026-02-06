“Missing”, in Arabia spopola il manifesto che sfotte Cristiano Ronaldo “ricercato”

È scomparso "uomo di 40 anni affetto da sindrome da pianto eccessivo". In Inghilterra Shearer: "Guadagna 400.000 sterline al giorno e sciopera”

“Missing”. Che fine ha fatto Cristiano Ronaldo? Un post social in Arabia Saudita è diventato virale ponendo al centro della polemica CR7. Lo scrive Inside world soccer che descrive scherzosamente un “uomo di 40 anni affetto da sindrome da pianto eccessivo”, con un ironico rinvio alla posa della fotografia. Mentre molti utenti online l’hanno interpretato come una presa in giro calcistica, altri hanno criticato il post come irrispettoso nei confronti di uno dei giocatori più titolati di questo sport. L’autenticità e l’origine del poster rimangono non verificate, ma la sua rapida diffusione evidenzia l’intensa attenzione che circonda la situazione di Ronaldo nella Saudi Pro League.

“Nonostante le chiacchiere online su un possibile ritorno in Portogallo, questa possibilità sarebbe stata esclusa dalla testata online. Invece, due possibili percorsi sono quelli più frequentemente menzionati nei media: Trasferimento in Mls: il trasferimento negli Stati Uniti amplierebbe la presenza commerciale e il profilo globale di Ronaldo. Un ritorno a breve termine in una squadra che gioca a livello di Champions League resta un’ambizione se dovesse arrivare un’offerta adeguata”.

Al-Hilal fans are hanging “missing” posters of Cristiano Ronaldo in Riyadh streets 😭😭 This comes after Ronaldo refused to play or train for Al-Nassr a few days ago pic.twitter.com/d5LPcqlSTr — NUFCJoey (@ClinicalBruno39) February 3, 2026

“Telegraaf aggiunge le critiche che l’ex Nazionale inglese Shearer, il miglior marcatore di sempre della Premier League, ha rivolto a Ronaldo in un’intervista a Betfair . “Non ci sono molte persone che guadagnano 400.000 sterline al giorno e poi vanno in sciopero. Dev’essere una bella posizione, poter dire che non lavorerai, nonostante guadagni così tanto. È bizzarro a pensarci. È una superstar, ma andare in sciopero a quel livello non fa una bella figura”.

“L’Al Nassr ha rilasciato una lunga dichiarazione dopo il commento di Ronaldo. “Cristiano si è impegnato pienamente con l’Al Nassr fin dal suo arrivo e ha svolto un ruolo significativo nella crescita e nell’ambizione del club. Come ogni atleta di alto livello, vuole vincere. Ma nessun individuo, per quanto importante, prende decisioni al di fuori del proprio club”, hanno affermato”.