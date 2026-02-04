McTominay, operazione rinnovo: ora guadagna tre milioni più bonus (e piace a tanti club)

McTominay, operazione rinnovo. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Lo scozzese è ormai il leader di questo Napoli, ne è l’anima. Il trascinatore. È stato l’uomo simbolo del quarto scudetto ed è sempre protagonista nei momenti e nelle partite che contano. È sufficiente citare la doppietta all’Inter nella sfida di Milano. Quest’anno ha già segnato nove gol: cinque in campionato e quattro in Champions.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

McTominay e il club sono pronti a sedersi intorno a un tavolo per cominciare a mettere le basi sul rinnovo del contratto: l’attuale scade tra due anni, estate 2028. I numeri realizzati col Napoli in un anno e mezzo hanno già stuzzicato l’attenzione di tanti top club. E il Mondiale alle porte rischia di essere un’ulteriore vetrina per Scott. Per questo il Napoli vuole provare a blindarlo già adesso, con un nuovo accordo fino al 2030.

Dopo aver trovato l’intesa con Rrahmani (solo da ufficializzare), ora la priorità è sistemare il contratto di Scott: a Napoli guadagna 3 milioni netti più bonus, cifra che dovrà essere rivista verso l’alto, visti i risultati del campo. McTominay è l’anima guerriera del Napoli, il simbolo di un progetto sempre più ambizioso. Il prossimo mese i suoi agenti sono attesi in città per entrare nel vivo di un rinnovo che vogliono tutti, società e tifosi. E lo stesso Scott, sempre più orgoglioso di indossare la maglia azzurra.