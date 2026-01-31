Il Napoli e gli stakanovisti: McTominay ha giocato 25 partite consecutive, Hojlund 23

Il Corsport: torna la settimana tipo e la possibilità di intravedere i primi recuperi (indiziati Rrahmani e Milinkovic-Savic) e di inserire i nuovi (innanzitutto Giovane)

Il Napoli oggi termina il tremendo mese di gennaio che ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale degli azzurri che infatti sono usciti dalla Champions e hanno perso punti in campionato. Da oggi comincia la stagione italiana e il Napoli – fatta eccezione per la Coppa Italia – tornerà a giocare solo una volta alla settimana.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Per il Napoli, dicevamo, questa giornata rappresenterà anche l’inizio di una sorta di seconda stagione, totalmente all’italiana: ha vinto la Supercoppa ma ha perso la Champions e così ora dovrà concentrarsi sul campionato e la Coppa Italia. La sfida con la Fiorentina segnerà la fine dei cicli terribili da una volta ogni tre giorni – nove le partite affrontate dal 4 gennaio a oggi – e svuoterà l’agenda: il prossimo impegno è in programma sabato a Marassi con il Genoa. Settimana tipo e la possibilità di intravedere i primi recuperi (indiziati Rrahmani e Milinkovic-Savic) e di inserire i nuovi (innanzitutto Giovane). Notizia ottima considerando, ad esempio, che McTominay ha già giocato 25 partite consecutive (le ultime 14 dall’inizio alla fine), Hojlund 23, Di Lorenzo e Lobotka rispettivamente 14 e 11 a minutaggio pieno. Il Napoli è sfinito. Ma ora non può proprio fermarsi.

