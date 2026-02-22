McTominay, il problema al gluteo è rimasto serio

McTominay, come abbiamo scritto, è entrato nella dimensione Anguissa: lo hanno visto addentrarsi in un tunnel da cui non è più uscito e nessuno sa quando uscirà. Oggi a Bergamo non ci sarà. Ha già saltato Como e Roma. È fermo da quindici giorni. Conte disse che era un’infiammazione che lo tormentatala da inizio stagione. Sta di fatto che adesso lo tormenta di più visto che non gioca e non si sa quando giocherà.

Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano:

McTominay va di fretta ma sino a un certo punto: il problema al gluteo è rimasto serio, così com’era sembrato già a Marassi e a Bergamo McT salterà la terza partita consecutiva, sognando anche che sia l’ultima. La Champions chiama, il Mondiale è all’orizzonte e con i muscoli non si scherza, per non mettere in pericolo l’ultimo lungo strappo che può valere la qualificazione tra le grandi e, soprattutto, l’appuntamento con la storia di un centrocampista che in patria è più di un idolo. Verona, sabato prossimo, è l’ennesimo snodo, bisognerà verificare – ovviamente – l’evoluzione di

quella infiammazione che sta togliendo il sonno a McTominay.

