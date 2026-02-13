McTominay è ancora a rischio per la Roma (Il Mattino)
L’infiammazione al tendine non preoccupa, ma c’è bisogno di tempo per curarla bene. Anche se il match spinge anche a forzare sui tempi di recupero
McTominay è ancora a rischio per la Roma (Il Mattino)
Il Mattino, con Pino Taormina, scrive che non è ancora certa la presenza di McTominay domenica sera contro la Roma.
Ecco cosa riporta il quotidiano:
McTominay è ancora a rischio: è una corsa contro il tempo per schierarlo in campo contro la Roma. Ieri non ha svolto l’allenamento con l’Ischia e neppure con il resto della squadra che ha lavorato per conto suo. Ha scelto ancora il riposo, un po’ di palestra. L’infiammazione al tendine non preoccupa, ma c’è bisogno di tempo per curarla bene. E non cadere nella trappola di una ricaduta. In ogni caso, lo staff medico guidato di Raffaele Canonico, assieme ai suoi riabilitatori, continua a mandare a Conte segnali di ottimismo. D’altronde, la sua presenza in un match chiave come quello con la Roma, spinge anche a forzare sui tempi di recupero: lo scozzese anche con il Como sarebbe sceso in campo, ma tutti spingono per un rientro al cento per cento.
Leggi anche: Incognita McTominay, ce la farà a rientrare contro la Roma?