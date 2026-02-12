Incognita McTominay, ce la farà a rientrare contro la Roma?

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive di Scott McTominay, di come il Napoli stia facendo di tutto per rimetterlo in sesto. L’obiettivo è mandarlo in campo domenica sera contro la Roma di Gasperini. Ma la sua presenza non è ancora certa. E al momento la prognosi non è sciolta.

Ecco cosa scrive il Corsport:

Scott McTominay ci sta provando ancora: a Marassi ha lottato contro il dolore in campo, facendo quasi finta di niente dopo un colpo al piede destro prima di spedire in orbita il gol del 2-1 e l’infiammazione al tendine del gluteo, e ora lo sta facendo a Castel Volturno. Il cannone, cioè il piede, è a posto, non è quello il problema, ma la nuova missione è vincere l’altra battaglia.

Oggi sarebbe sbagliato strombazzare con certezza che l’infiammazione è sparita e che McTominay ci sarà dal primo minuto, ma la fiducia non è mai crollata sin dal giorno dopo Marassi e l’eroico primo tempo con il Genoa. Ieri, McT, ha continuato a svolgere normalmente il suo programma di riabilitazione.

Leggi anche: La memorabile lezione di calcio del monumentale McTominay