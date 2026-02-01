Marotta sul petardo lanciato dagli interisti a Audero: “Condanniamo nel modo più sentito, aspettiamo le indagini”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, a Sky Sport per commentare il lancio di petardo da parte del settore dell’Inter ai danni del portiere Audero:

“Episodio brutto anche per me che ho tanta esperienza. Sono situazioni che non ho mai vissuto e sono qui per stigmatizzare, condannare un gesto insulso, un gesto clamoroso dal punto di vista di quella che è l’antisportività. Lo sport ha di per sé dei valori che sono lontani da quel che abbiamo potuto vedere, so che le autorità stanno facendo le indagini. Può darsi che il gesto sia un gesto isolato quindi attendiamo per esprimere ulteriori pareri. Però credo che quello che penso, lo pensino tutti i tifosi dell’Inter. Ci tenevo a sottolineare questa cosa. Noi abbiamo anche il compito di fare cultura, di di prevenire queste situazioni. Non potevamo prevedere una cosa del genere veramente straordinaria, la condanniamo nel modo più sentito. E dobbiamo dire grazie alla professionalità di un giocatore come Audero grazie a cui la partita si è potuta svolgere e arrivare fino alla fine”.

Marchegiani: “Audero è stato eccezionale non ha enfatizzato una situazione che poteva essere enfatizzata”.