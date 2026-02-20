Maradona e Pelé contro Capitan Tsubasa, Holly e Benji. L’intelligenza artificiale crea una sfida leggendaria

L'intelligenza artificiale ha creato una partita leggendaria. Capitan Tsubasa, Holly e Benji da una parte; dall'altra Ibrahimovic, Cristiano ROnalo, Messi Pelé e Maradona (Mundo Deportivo)

L’intelligenza artificiale ha ancora una volta oltrepassato il confine tra realtà e finzione con un sorprendente incontro che vede opposte le più grandi leggende del calcio mondiale ai personaggi dell’universo di Captain Tsubasa, Holly e Benji. Grazie a strumenti avanzati di generazione video, il progetto ricrea un duello impossibile in cui personaggi come Pelé, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Ibrahimovic, Zidane e Ronaldo Nazario condividono il campo con Oliver Atom, Marc Lenders e Benji Price. Il video è rilanciato da El Mundo deportivo

https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/viralia/20260220/1004131778/ia-crea-partido-imposible-leyendas-futbol-vs-campeones.html

Il risultato è un’opera audiovisiva che fonde nostalgia, cultura pop e tecnologie emergenti, dimostrando il potenziale creativo dell’intelligenza artificiale applicata allo sport e all’intrattenimento. Oltre allo spettacolo visivo, il progetto mostra come i nuovi strumenti digitali consentano di ricreare scenari che fino ad ora esistevano solo nell’immaginazione dei tifosi.