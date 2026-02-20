Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Maradona e Pelé contro Capitan Tsubasa, Holly e Benji. L’intelligenza artificiale crea una sfida leggendaria

L'intelligenza artificiale ha creato una partita leggendaria. Capitan Tsubasa, Holly e Benji da una parte; dall'altra Ibrahimovic, Cristiano ROnalo, Messi Pelé e Maradona (Mundo Deportivo)

Maradona

View of murals depicting Argentinian football legend Diego Maradona at La Boca neighborhood, in Buenos Aires on November 25, 2020, on the day of his death. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

L’intelligenza artificiale ha ancora una volta oltrepassato il confine tra realtà e finzione con un sorprendente incontro che vede opposte le più grandi leggende del calcio mondiale ai personaggi dell’universo di Captain Tsubasa, Holly e Benji. Grazie a strumenti avanzati di generazione video, il progetto ricrea un duello impossibile in cui personaggi come Pelé, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Ibrahimovic, Zidane e Ronaldo Nazario condividono il campo con Oliver Atom, Marc Lenders e Benji Price. Il video è rilanciato da El Mundo deportivo

https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/viralia/20260220/1004131778/ia-crea-partido-imposible-leyendas-futbol-vs-campeones.html

Il risultato è un’opera audiovisiva che fonde nostalgia, cultura pop e tecnologie emergenti, dimostrando il potenziale creativo dell’intelligenza artificiale applicata allo sport e all’intrattenimento. Oltre allo spettacolo visivo, il progetto mostra come i nuovi strumenti digitali consentano di ricreare scenari che fino ad ora esistevano solo nell’immaginazione dei tifosi.

