Manganiello, Rocchi valuta buona la sua prova in Napoli-Como, corretto anche il mancato giallo a Ramon

Saranno mesi intensi quelli da qui alla fine del campionato. Si respira un clima ostile anti-Napoli che non ha precedenti, se non tornando a Diego Armando Maradona. E oggi arriva anche il giudizio dell’associazione arbitri (non diretto ma riportato dall’informato giornalista di Radio Crc, e non solo, Marco Giordano) a proposito della direzione di gara di Napoli-Como di Coppa Italia da parte dell’arbitro Manganiello. Manganiello è stato bocciato da tutti i giornali e tutte le emittenti televisive ma è stato promosso da Rocchi e quindi dall’Aia ossia dall’Associazione arbitri.

Ecco cosa riporta Marco Giordano:

Manganiello, l’arbitro di #NapoliComo, non sarà fermato per la direzione di gara di ieri. L’Aia nel complesso giudica non negativa la sua prestazione, anzi viene valutata come buona. Sull’episodio del secondo giallo mancato a Ramon: l’assegnazione del secondo giallo sarebbe stata ritenuta corretta, ma viene accettata anche la lettura di Manganiello che non ha ritenuto SPA, azione promettente chiara, quella di Hojlund. Sono questi i casi in cui viene concessa la discrezionalità all’arbitro.