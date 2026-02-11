L’arbitro Manganiello bocciato a reti unificate, speriamo non fosse venuto a Napoli con una missione

Dopo il casino mediatico per il rigore di Genova (nessuno ha fiatato dopo il rigore non assegnato al Napoli in Juventus-Napoli), regna il sospetto che l’arbitro Manganiello sia arrivato a Napoli con una missione. La mancata espulsione di Ramon a inizio ripresa (manca il secondo giallo per atterramento di Hojlund ai limiti dell’area) è talmente clamorosa da indurre a qualsiasi tipo di retropensiero (come ha scritto Fabrizio d’Esposito nelle pagelle). In questo clima si giocherà Napoli-Roma. Non vorremmo essere nei panni dell’arbitro e del Var (tanto ormai arbitra il Var) di quella partita.

Leggiamo un po’ di bocciature a reti unificate dell’arbitraggio di ieri sera di Manganiello.

Ecco il Corriere dello Sport:

Errore grave nella gara di Manganiello, distante dagli standard dello scorso anno, che pesa come un macigno sull’eliminazione del Napoli: Ramon è stato graziato sicuramente una volta (ed era la più facile), se non due (più complicata da spiegare e dunque, secondo il teorema del compianto Farina, meno accettabile in campo e fuori). Erano passati appena 4’ della ripresa, sarebbe stata tutta un’altra gara.



Come detto, Ramon doveva essere espulso. Ha rischiato grosso sul finire del primo tempo, quando ha fermato Hojlund al limite dell’area (c’era solo Butez davanti), delle discriminanti per il Dogso forse mancava la direzione, i due erano più verso il lato corto dell’area. Il Var non sarebbe intervenuto. Clamoroso il secondo mancato giallo: Hojlund lo salta come una porta dello slalom speciale, lui lo butta giù mentre sta entrando in area ed è pronto a tirare. Inspiegabile l’immobilismo di Manganiello. Questo è uno dei casi in cui il VAR dovrebbe poter intervenire per il secondo giallo, l’Ifab ci sta già lavorando.



Nessun dubbio sul rigore: Olivera colpisce la gamba sinistra di Smalcic (partito regolare sul cross di Álex Valle).

Buona la rete di Vergara: al momento del passaggio (illuminante) di Hojlund è tenuto in gioco (in maniera chiara) da Diego Carlos.



VAR: Gariglio Anche avesse voluto…

La Gazzetta dello Sport:

Al 35’ cross di Valle e Olivera colpisce Smolcic sul piede d’appoggio. Rigore ineccepibile. Al 43’ Hojlund è atterrato fuori area da Ramon: punizione e giallo che non diventa rosso perché non soddisfa uno dei quattro criteri Dogso (direzione dell’azione): non è quindi chiara occasione da gol. Nella ripresa, già superato dalla palla, Ramon interviene duro e fuori tempo su Hojlund: intervento da secondo giallo e quindi rosso.

Riproponiamo quanto detto a Mediaset:

L’ex arbitro Emidio Morganti, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha analizzato gli episodi arbitrali di Napoli-Como:

“Sul primo fallo di Ramon, bravo Manganiello a capire dove fosse stato commesso il fallo per capire che è calcio di punizione, e poi ha fatto la sua scelta disciplinare. La direzione è un po’ laterale, quindi diamo beneficio a Manganiello.

Lo stesso difensore, Ramon, all’inizio del secondo tempo commette un’ingenuità al limite dell’area del Como su Hojlund: probabilmente Manganiello è molto vicino e non capisce la velocità del difensore. Sceglie di non dare il cartellino giallo, ci sarebbe stata una seconda ammonizione lecita. Nel primo caso gli diamo il beneficio di aver fatto la scelta giusta, ma nel secondo caso c’è l’ingenuità oltre che del difensore dell’arbitro”.

Anche Christian Panucci, ai microfoni di Mediaset e si è soffermato sulla mancata espulsione di Ramon in Napoli-Como: “È una seconda ammonizione, punto! L’arbitro era lì a due metri ed è molto grave non vederlo. Secondo me questo lo deve vedere, è gravissimo!”.