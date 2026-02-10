Ma chi costruisce le medaglie olimpiche? Cadono dal nastro e si rompono. A Parigi ne hanno restituite 220

Sono rimaste con la medaglia in una mano, il nastro nell’altra e un enorme stupore. Due delle medaglie d’oro alle Olimpiadi degli Stati Uniti, Breezy Johnson e Alysa Liu, hanno rivelato che i nastri si erano staccati dalle loro medaglie subito dopo averle ricevute. In poche parole, si sono rotte. Nel video si vede Liu che tiene in mano separatamente la medaglia e il nastro. Con la scritta: “La mia medaglia non ha bisogno del nastro”. Un video su Instagram mostra una delle medaglie degli atleti tedeschi cadere dal nastro mentre saltavano su e giù per festeggiare presso l’hotel della squadra. La Bbc racconta la storia ma, niente paura, tutto sarà riparato. Lo racconta la Bbc

“Il Comitato organizzatore, lavorando a stretto contatto con la Zecca dello Stato che ha prodotto le medaglie”, “ha individuato una soluzione e ha provveduto a predisporre una soluzione mirata. Gli atleti le cui medaglie sono state danneggiate sono invitati a restituirle tramite i canali appropriati, in modo che possano essere riparate e restituite tempestivamente. “Milano-Cortina 2026 conferma il suo impegno a garantire che le medaglie, che rappresentano l’apice del percorso di ogni atleta, soddisfino i più elevati standard di qualità e cura.”

Il precedente delle Olimpiadi di Parigi 2024

“Bbc Sport ha chiesto agli organizzatori quale fosse esattamente il problema con le medaglie e qual è la natura precisa della modifica. Non è la prima volta che la qualità delle medaglie assegnate alle Olimpiadi viene messa in discussione. A febbraio 2025, sono state presentate complessivamente 220 richieste di sostituzione delle medaglie vinte ai Giochi estivi del 2024 a causa dell’usura. La tuffatrice Yasmin Harper, vincitrice della prima medaglia del Team GB a Parigi, è stata tra gli atleti ad accorgersi che la sua medaglia mostrava segni di “appannamento”. Gli organizzatori di Parigi 2024 hanno dichiarato che tutte le medaglie danneggiate saranno sostituite”.