Lucca potrebbe essere il nuovo Silenzi, chissà se il Nottingham ha fatto un affare (The Athletic)

Nel complesso il mercato di gennaio della Premier ha registrato molte operazioni, “alcuni acquisti disperati, cifre gonfiate e partenze strazianti. E questo solo al Crystal Palace”, scherza The Athletic. La redazione sportiva del New York Times allora ha stilato una classifica commentata dei 32 trasferimenti “basata sul rapporto costo-efficacia, su quanto saranno importanti per la squadra che li ha ingaggiati e se soddisfano un’esigenza urgente e necessaria in una determinata posizione”. Dal peggiore al migliore. C’è anche Lorenzo Lucca, alla posizione 30.

“Col suo metro e novanta – scrive The Athletic – svetta sui suoi nuovi compagni di squadra e sull’intera città di Nottingham, ma Lucca è davvero bravo, avendo segnato solo una volta in campionato con il Napoli in questa stagione? Beh, i suoi numeri all’Udinese (12 gol in 33 giornate la scorsa stagione) sono stati discreti, ma a dire il vero, l’attaccante italiano potrebbe essere un vero e proprio asso nella manica, il prossimo Andrea Silenzi, e il suo acquisto sarà comunque valso il soprannome che gli è stato affibbiato: Pizza Crouch”. Questo lo spieghiamo: è un gioco di parole onomatopeico: Pizza perché è italiano, Crouch perché è quasi alto come Peter Crouch. “Pizza crouch” è anche il “suono” di un bel morso ad una pizza croccante. Quante ne sanno questi inglesi…