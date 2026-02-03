Lookman serve all’Atletico Madrid per spaccare le partite e far girare la testa ai difensori nell’uno contro uno

Ademola Lookman è approdato all’Atletico Madrid in questo calciomercato invernale, appena concluso.

Cosa offrirebbe in più Lookman all’Atletico Madrid

Marca analizza come l’ex Atalanta potrebbe entrare negli schemi tattici del Cholo Simeone:

L’Atletico Madrid era da tempo alla ricerca di una figura capace di dominare le partite nell’uno contro uno. Ademola Lookman risponde esattamente a questo profilo. A 28 anni, nel pieno della maturità calcistica, il nigeriano ha compiuto all’Atalanta il salto definitivo come attaccante decisivo e prolifico, qualità che al Metropolitano vengono apprezzate. In un contesto tattico come quello dell’Atletico, Lookman non sarebbe un esterno classico incollato alla posizione laterale, bensì una seconda punta o un interno aggressivo, pensato per attaccare gli spazi, accelerare nelle transizioni. Un ruolo orientato più alla finalizzazione delle azioni che al mantenimento del possesso.

Un’altra delle richieste di Simeone ai suoi giocatori è il sacrificio totale. Sul piano dell’impegno fisico non ci sono dubbi. E, in questo senso, Lookman offre garanzie per la capacità di sapersi gestire tra primo e secondo tempo. In fase difensiva, gli si chiederebbe di chiudere le linee di passaggio, cosa che svolge già in maniera accettabile. Il rischio dell’investimento è una possibile incostanza nel corso di tutta la seconda parte di stagione e la disciplina tattica, che richiede un lavoro specifico. Ma i 30 milioni spesi sono per un giocatore collaudato e in grado di garantire un buon rendimento immediato. È considerato una pedina funzionale, progettata per spaccare le partite quando qualcosa non va.